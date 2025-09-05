Россияне атаковали дроном работников ремонтно-дорожной службы на Харьковщине
Вечером 4 сентября 2025 года около 21:30 российские войска нанесли удар дроном по селу Хотимля Старосалтовской общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
По предварительной информации, под ударом оказались работники ремонтно-дорожной службы, находившиеся на объекте в селе. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи и документирования последствий атаки.
Так, в результате "прилета" вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин, а также 25-летняя гражданская женщина.
Кроме того, ранения различной степени получили 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавших оперативно госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Правоохранители и военные проводят проверку места происшествия и собирают информацию для документирования последствий атаки.
Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось. В 23:00 Олег Синегубов сообщил, что еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился к медикам за помощью.
Напомним, сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по блокпосту на въезде в населенный пункт Новоселовка из Чернигова.
По информации главы МВА, россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые выполняли работы по очистке территории от мин и других взрывоопасных предметов.
В ООН уже отреагировали на этот удар. Так, гуманитарный координатор в Украине Матиас Шмале отметил, что он шокирован российским ударом по гуманитарной миссии по разминированию в окрестностях Чернигова днем 4 сентября.