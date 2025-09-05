Росіяни атакували дроном працівників ремонтно-дорожньої служби на Харківщині

Ввечері 4 вересня 2025 року близько 21:30 російські війська завдали удару дроном по селі Хотімля Старосалтівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, під ударом опинилися працівники ремонтно-дорожньої служби, що перебували на об’єкті у селі. Місцева влада та рятувальні служби оперативно прибули на місце події для надання допомоги та документування наслідків атаки.

Так, внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинули двоє 40-річних чоловіків, а також 25-річна цивільна жінка.

Крім того, поранення різного ступеня отримали 32-річний та 47-річний чоловіки. Постраждалих оперативно госпіталізували, їм надається вся необхідна медична допомога.

Правоохоронці та військові проводять перевірку місця події та збирають інформацію для документування наслідків атаки.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилась. О 23:00 Олег Синєгубов повідомив, що ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу.