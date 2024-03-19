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Россия атаковала авто гражданских в Херсонской области: есть пострадавшие

Вторник 19 марта 2024 16:12
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Россия атаковала авто гражданских в Херсонской области: есть пострадавшие Фото: Россия сбросила взрывчатку на авто в Херсонской области 19 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала авто с гражданскими людьми недалеко от села Осокоровка Нововоронцовской общины Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

По его данным, россияне сбросили на транспортный взрывной предмет из беспилотника. В результате этого авто получило механические повреждения.

Также были травмированы гражданские, находившиеся внутри машины.

"У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - написал Прокудин.

Россия атаковала авто гражданских в Херсонской области: есть пострадавшие

Российские удары по Херсонской области

Напомним, после увольнения Силами обороны Украины правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами российских захватчиков. Интервенты атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Херсонской области попали под вражеский удар полицейские – тогда двое правоохранителей получили ранения.

Также напомним, что перед этим зимой в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона прямо на мотоциклиста, в результате чего мужчина погиб.

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