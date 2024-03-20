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Под Херсоном оккупанты атаковали автомобили с людьми: есть погибшие

Херсон, Среда 20 марта 2024 12:14
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Под Херсоном оккупанты атаковали автомобили с людьми: есть погибшие Иллюстративное фото: под Херсоном оккупанты атаковали автомобили с людьми (Getty Imagеs)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали автомобили с гражданскими людьми под Херсоном. В результате обстрела есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в Херсонской общине - на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка.

Российские войска ударили по автомобилям, в которых находились гражданские.

По предварительным данным, в результате циничной атаки врага погибли двое мужчин. Приблизительно, им было по 40 лет.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов Херсонской области. В результате атак один человек погиб, пять - получили ранения. Под ударом врага находились многоэтажки, частные дома, учебные заведения, припортовая инфраструктура.

Напомним, 19 марта россияне обстреляли авто с гражданскими недалеко от села Осокоровка. Пострадали люди.

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