В Харькове горело "Барабашово" и разрушен дом: последствия ночной атаки РФ (фото)

Среда 01 октября 2025 06:54
UA EN RU
В Харькове горело "Барабашово" и разрушен дом: последствия ночной атаки РФ (фото) Фото: спасатель и собака на месте происшествия (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 1 октября атаковали Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате вражеских ударов горели торговые павильоны, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники рассказали, что в Харькове последствия зафиксированы в двух районах - Киевском и Салтовском. В частности:

  • в Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 квадратных метров. Судя по фото ГСЧС и тому, что пишут ряд местных каналов, в Харькове горел рынок "Барабашово";
  • в Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием. Также произошел пожар и разрушения гаражей на площади 350 квадратных метров.

По данным ГСЧС, предварительно, в городе 5 пострадавших. Однако несколько часов назад мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в городе 6 пострадавших.

"Пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные", - резюмировали чрезвычайники.

Обстрелы Харькова

Напомним, несколько дней назад, вечером 26 сентября, россияне тоже атаковали Харьков.

Враг нанес удар дроном по торговому центру. Кроме того, в результате атаки был повреждение муниципальный автобус с пассажирами. По итогу в результате обстрела того дня, пострадали 4 человека.

Также мы писали, что Харьков массированно атаковали дроны в ночь с 23 на 24 сентября. В результате атаки прогремело не менее 17 взрывов, были пожары, а в некоторых районах города пропал свет.

