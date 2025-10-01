В Харькове горело "Барабашово" и разрушен дом: последствия ночной атаки РФ (фото)

Россияне в ночь на 1 октября атаковали Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами. В результате вражеских ударов горели торговые павильоны, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью россия нанесла удары управляемыми авиабомбами и ракетами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники рассказали, что в Харькове последствия зафиксированы в двух районах - Киевском и Салтовском. В частности:

в Киевском районе горели торговые павильоны на площади 2800 квадратных метров. Судя по фото ГСЧС и тому, что пишут ряд местных каналов, в Харькове горел рынок "Барабашово";

горели торговые павильоны на площади 2800 квадратных метров. Судя по фото ГСЧС и тому, что пишут ряд местных каналов, в Харькове горел рынок "Барабашово"; в Салтовском районе разрушен жилой дом с последующим возгоранием. Также произошел пожар и разрушения гаражей на площади 350 квадратных метров.

По данным ГСЧС, предварительно, в городе 5 пострадавших. Однако несколько часов назад мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в городе 6 пострадавших.

"Пожары локализованы, продолжаются ликвидационные работы. На местах работают подразделения ГСЧС, пиротехники, психологи, кинологи и добровольные пожарные", - резюмировали чрезвычайники.