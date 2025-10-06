ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА: что известно

Понедельник 06 октября 2025 16:33
UA EN RU
Россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА: что известно Фото иллюстративное: россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА (facebook.com emergency.lviv)
Автор: Ірина Глухова

Утром, 6 октября, в Боровой Харьковской области в результате вражеской атаки пострадал глава громады Александр Тертышный и секретарь сельского совета. Россияне попали FPV-дроном в автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попали в заднее колесо", - рассказал Синегубов.

По его словам, в машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады. Оба получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Обстрелы Харькова и области

Харьков и область ежедневно подвергаются атакам российских войск из различных видов вооружения из-за близости к фронту.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, только за последние дни российские войска разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Он подчеркнул, что это стало серьезным ударом по мощностям АО "Харьковоблэнерго", и учитывая регулярность атак, следующая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.

Ранее, в ночь на 1 октября, враг обстрелял Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами, что привело к пожарам в торговых павильонах, разрушениям и ранениям людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии