Россияне атаковали дроном авто с чиновниками Харьковской ОГА: что известно

Утром, 6 октября, в Боровой Харьковской области в результате вражеской атаки пострадал глава громады Александр Тертышный и секретарь сельского совета. Россияне попали FPV-дроном в автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова .

По его словам, в машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады. Оба получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном возле легкового авто, попали в заднее колесо", - рассказал Синегубов.

Обстрелы Харькова и области

Харьков и область ежедневно подвергаются атакам российских войск из различных видов вооружения из-за близости к фронту.

В ночь на 6 октября российские беспилотники массированно атаковали один из районов Харькова, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.

По данным властей, примерно 15 ударов пришлось на областной центр, противник целился в энергообъекты

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, только за последние дни российские войска разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.

Он подчеркнул, что это стало серьезным ударом по мощностям АО "Харьковоблэнерго", и учитывая регулярность атак, следующая зима может стать для города самой сложной за весь период войны.

Ранее, в ночь на 1 октября, враг обстрелял Харьков и область управляемыми авиабомбами и ракетами, что привело к пожарам в торговых павильонах, разрушениям и ранениям людей.