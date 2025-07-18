Россияне атаковали дронами село в Харьковской области: вспыхнули пожары

"В селе Федоровка Купянского района в результате удара БпЛА загорелись три хозяйственные постройки и сухая трава. Площадь пожара более 200 кв.м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытались повторно атаковать село дронами. Несмотря на повторные атаки, пожарные оперативно потушили пламя и не дали пожару распространиться на жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших.