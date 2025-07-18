Росіяни атакували дронами село в Харківській області: спалахнули пожежі

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 18 липня запустили по Україні кілька груп ударних БПЛА. Також ворог намагався обстрілювати балістичними ракетами Дніпро, Полтаву та Павлоград.

Харків 18 липня був під атакою дронів росіян. "Приліт" безпілотника стався біля житлової забудови в одному з районів міста.

В ніч на 18 липня окупанти атакували Запорізький район щонайменше дев’ятьма "Шахедами". Унаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі, є інформація про одного пораненого.

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