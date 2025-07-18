В Полтаве и Днепре прогремели взрывы после пуска скоростных целей
В Полтаве и Днепре в пятницу, 18 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Официальных деталей о взрывах в Полтаве во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики пока нет.
При этом Воздушные силы перед взрывом предупреждали, что в сторону Полтавы летит скоростная цель.
Обновлено 19:59
Взрывы также услышали жители Днепра.
Обновлено 20:07
Воздушные силы призвали жителей Днепра пройти в укрытие, поскольку в сторону города летела скоростная цель. Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма.
Воздушная тревога
Напомним, сегодня, 18 июля, вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы предупреждали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики.
К слову, последние несколько дней Россия не проводила массированные атаки на Украину. Враг не запускал такое большое количество дронов по мирным городам, как на прошлой неделе.
Сами украинцы связали это с визитом спецпосланника президента США в Украине Кита Келлога в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на эскалацию с США.
Как сообщили источники РБК-Украина, Келлог покинул Украину в среду, 16 июля.
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