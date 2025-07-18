В Полтаве и Днепре прогремели взрывы после пуска скоростных целей

Иллюстративное фото: в Полтаве во время тревоги прозвучал взрыв (Getty Images)

В Полтаве и Днепре в пятницу, 18 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Официальных деталей о взрывах в Полтаве во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики пока нет. При этом Воздушные силы перед взрывом предупреждали, что в сторону Полтавы летит скоростная цель. Обновлено 19:59 Взрывы также услышали жители Днепра. Обновлено 20:07 Воздушные силы призвали жителей Днепра пройти в укрытие, поскольку в сторону города летела скоростная цель. Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма.