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В Полтаве и Днепре прогремели взрывы после пуска скоростных целей

Полтава, Пятница 18 июля 2025 19:48
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В Полтаве и Днепре прогремели взрывы после пуска скоростных целей Иллюстративное фото: в Полтаве во время тревоги прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтаве и Днепре в пятницу, 18 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Официальных деталей о взрывах в Полтаве во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики пока нет.

При этом Воздушные силы перед взрывом предупреждали, что в сторону Полтавы летит скоростная цель.

Обновлено 19:59

Взрывы также услышали жители Днепра.

Обновлено 20:07

Воздушные силы призвали жителей Днепра пройти в укрытие, поскольку в сторону города летела скоростная цель. Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Воздушная тревога

Напомним, сегодня, 18 июля, вечером в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали, что с северо-восточного направления есть угроза применения баллистики.

К слову, последние несколько дней Россия не проводила массированные атаки на Украину. Враг не запускал такое большое количество дронов по мирным городам, как на прошлой неделе.

Сами украинцы связали это с визитом спецпосланника президента США в Украине Кита Келлога в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратил внимание, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на эскалацию с США.

Как сообщили источники РБК-Украина, Келлог покинул Украину в среду, 16 июля.

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