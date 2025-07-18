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РФ атаковала дроном Харьков: есть "прилет" возле жилой застройки

Харьков, Пятница 18 июля 2025 17:51
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РФ атаковала дроном Харьков: есть "прилет" возле жилой застройки Фото: россияне атаковали дроном Харьков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в пятницу, 18 июля, атаковали Харьков беспилотником. Зафиксирован "прилет" возле жилой застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Есть прилет БПЛА неустановленного типа в Киевском районе возле жилой застройки. Предварительно - без пострадавших и разрушений", - сообщил Терехов.

По его словам, последствия удара пока уточняются. Все соответствующие службы работают на месте.

По словам Синегубова, падение, предварительно FPV-дрона, зафиксировали рядом с разрушенным домом.

Обстрел Украины 18 июля

Напомним, в ночь на 18 июля Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.

Впоследствии в Изюмской МВА сообщили, что после попадания беспилотника в промышленную зону громады вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Также этой ночью российские войска атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами". В результате ударов возникли пожары, разрушены нежилые здания, есть информация об одном раненом.

Кроме того, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.

А на Днепропетровщине в результате ночной атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Вражеские дроны повредили транспортное предприятие.

В целом российские террористы запустили против Украины 35 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов.

Силы ПВО сбили 11 дронов на севере и востоке страны. Также 6 БПЛА были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Харьков Война в Украине Атака дронов
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