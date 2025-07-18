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Россияне атаковали дронами село в Харьковской области: вспыхнули пожары

Украина, Пятница 18 июля 2025 21:03
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Россияне атаковали дронами село в Харьковской области: вспыхнули пожары Фото: спасатели потушили пожар, который возник в результате атаки (ГСЧС Украины)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты 18 июля атаковали дронами село Федоровка в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки вспыхнули пожары в селе и вблизи него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"В селе Федоровка Купянского района в результате удара БпЛА загорелись три хозяйственные постройки и сухая трава. Площадь пожара более 200 кв.м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытались повторно атаковать село дронами. Несмотря на повторные атаки, пожарные оперативно потушили пламя и не дали пожару распространиться на жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: последствия атаки россиян на н/п Федоровка на Харьковщине (ГСЧС Украины)

Напомним, что российские оккупанты вечером 18 июля запустили по Украине несколько групп ударных БПЛА. Также враг пытался обстреливать баллистическими ракетами Днепр, Полтаву и Павлоград.

Харьков 18 июля был под атакой дронов россиян. "Прилет" беспилотника произошел возле жилой застройки в одном из районов города.

В ночь на 18 июля оккупанты атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами". В результате ударов возникли пожары, разрушены нежилые здания, есть информация об одном раненом.

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