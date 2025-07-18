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Росіяни атакували дронами село в Харківській області: спалахнули пожежі

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 21:03
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Росіяни атакували дронами село в Харківській області: спалахнули пожежі Фото: рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки (ДСНС України)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти 18 липня атакували дронами село Федорівка в Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у селі та поблизу нього.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"У селі Федорівка Куп'янського району внаслідок удару БпЛА загорілися три господарчі споруди та суха трава. Площа пожежі понад 200 кв.м", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти намагалися повторно атакувати село дронами. Попри повторні атаки, пожежники оперативно загасили полум'я та не дали пожежі поширитися на житлові будинки. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Фото: наслідки атаки росіян на н/п Федорівка на Харківщині (ДСНС України)

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 18 липня запустили по Україні кілька груп ударних БПЛА. Також ворог намагався обстрілювати балістичними ракетами Дніпро, Полтаву та Павлоград.

Харків 18 липня був під атакою дронів росіян. "Приліт" безпілотника стався біля житлової забудови в одному з районів міста.

В ніч на 18 липня окупанти атакували Запорізький район щонайменше дев’ятьма "Шахедами". Унаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі, є інформація про одного пораненого.

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