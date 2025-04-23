Россияне атаковали дронами пригород Одессы: есть пожары и пострадавшие

Российские захватчики во время атаки дронами-камикадзе целились по объектам гражданской инфраструктуры пригорода Одессы. В результате обстрела произошли пожары, известно о пострадавших.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера .

"Враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. На этот раз под прицелом россиян оказалась гражданская инфраструктура пригорода Одессы", - сообщил чиновник.

Он также проинформировал, что в результате ударов "Шахедами" вспыхнул "ряд пожаров".

Глава ОВА добавил, что над ликвидацией последствий работают "все соответствующие службы".

Позже руководитель администрации рассказал, что по предварительной информации, в результате российской атаки ударными БПЛА пострадало два человека.

"Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - говорится в публикации Кипера в Telegram.

Очередная дроновая атака на Одессу

Как сообщалось ранее, в Одессе поздно вечером 22 апреля прогремело несколько взрывов на фоне угрозы дроновых ударов со стороны врага.

В мониторинговых группах и местных пабликах писали, что атака ударных БПЛА была массированной. Также сообщалось о работе ПВО.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ информировали о движении нескольких групп вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области, в частности в сторону Одессы / Черноморска. Кроме того, фиксировались группы "Шахедов" в пригороде Одессы.

Также стоит добавить, что одесские паблики и СМИ писали о сильных пожарах в городе в результате вражеской дроновой атаки. Также в сети публиковали соответствующие кадры.

Напомним также, данная атака дронов на Одесскую область состоялась через сутки после прошлого удара "Шахедов". Так, вечером 21 апреля, в Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки пострадали 3 человека.

Выяснилось, что российские террористы попали дронами по жилой застройке в густонаселенном районе города. Также сообщалось, что из-за атаки дронов в Одессе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Уже утром 22 апреля чрезвычайники рассказали, что в Одессе потушили пожары после той вражеской массированной дроновой атаки.