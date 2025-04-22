Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: в ГСЧС показали видео и фото с места

В Одессе уже потушили пожары после российской массированной дроновой атаки. Чрезвычайники показали кадры ликвидации последствий, и раскрыли подробности.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

В Службе проинформировали, что из-за дронового удара по Одессе, нанесенного вчера вечером, 21 апреля, в городе "загорелись пожары, которые ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и подразделение Одесского городского совета".

Также указывается, что в результате ударов дронами-камикадзе в Одессе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства.

"По предварительной информации пострадали 3 человека", - говорится в сообщении Службы.

Как добавили чрезвычайники, от ГСЧС для ликвидации последствий обстрела было привлечено 78 пожарных и 21 единица техники".

Кроме того, кадры после дроновой атаки на Одессу вечером 21 апреля обнародовали в мэрии.

Атака дронов на Одессу вечером 21 апреля

Напомним, вчера вечером в Одессе прогремела серия взрывов на фоне дроновой угрозы. Появилась информация, что противник массированно атаковал город ударными беспилотниками.

Позже представители местной власти, в частности глава ОВА и в мэрии, рассказали, что в Одессе загорелись пожары в результате вражеского обстрела.

Так, стало известно, что из-за атаки дронов в Одессе была повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.

Местные власти уточнили, что росармия попала дронами по жилой застройке в густонаселенном районе города.

Также в ОВА проинформировали, что в результате дроновой атаки в Одессе пострадали три человека, которым оказывается медицинская помощь.