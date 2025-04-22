Дроновый удар по Одессе: из-за атаки есть пострадавшие

В Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки, осуществленной накануне вечером, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

Как передает РБК-Украина , об этом рассказал начальника Одесской ОВА Олег Кипер .

Предварительные данные указывают, что количество пострадавших в Одессе составило три человека.

"По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадало три человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - написал глава ОВА в своем Telegram ночью 22 апреля.

Массированная атака дронов на Одессу

Как сообщалось ранее, 21 апреля вечером Воздушные силы заявляли о фиксации движения ударных беспилотников противника в сторону Одессы. Местных жителей просили находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что в Одессе прозвучала серия взрывов.

Как писали в мониторинговых группах и пабликах, дроновая атака на город была массированной. Позже также появилась информация о сильных пожарах в Одессе в результате вражеского обстрела.

Уже ночью 22 апреля в Одесской ОВА и в мэрии рассказали, что из-за атаки ударных БПЛА в городе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и авто. Также загорелись пожары.

Местные власти уточнили, что российские захватчики попали дронами по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы, и что из-за обстрела было повреждено большое количество квартир.

Экстренные службы работают над ликвидацией дроновых ударов врага по Одессе.