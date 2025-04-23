Росіяни атакували дронами передмістя Одеси: є пожежі та постраждалі

Російські загарбники під час атаки дронами-камікадзе цілили по об'єктах цівільної інфраструктури передмістя Одеси. Внаслідок обстрілу сталися пожежі, відомо про постраждалих.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера .

"Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. На цей раз під прицілом росіян опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси", - повідомив чиновник.

Він також поінформував, що в результаті ударів "Шахедами" спалахнула "низка пожеж".

Глава ОВА додав, що над ліквідацією наслідків працюють "всі відповідні служби".

Пізніше керівник адміністрації розповів, що за попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ударними БПЛА постраждало дві людини.

"Лікарі надають їм всю необхідну допомогу", - йдеться в публікації Кіпера у Telegram.

Чергова дронова атака на Одесу

Як повідомлялося раніше, в Одесі пізно ввечері 22 квітня пролунало кілька вибухів на тлі загрозу дронових ударів з боку ворога.

У моніторингових групах та місцевих пабліках писали, що атака ударних БПЛА була масованою. Також повідомлялося про роботу ППО.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ інформували про рух кількох груп ворожих ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області, зокрема у бік Одеси / Чорноморська. Крім того, фіксувалися групи "Шахедів" у передмісті Одеси.

Також варто додати, що одеські пабліки та ЗМІ писали про сильні пожежі у місті в результаті ворожої дронової атаки. Також в мережі публікували відповідні кадри.

Нагадаємо також, дана атака дронів на Одеську область відбулась через добу після минулого удару "Шахедів". Так, ввечері 21 квітня, в Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки постраждали 3 людини.

З'ясувалося, що російські терористи поцілили дронами по житловій забудові в густонаселеному районі міста. Також повідомлялося, що через атаку дронів в Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та автівки.

Вже вранці 22 квітня надзвичайники розповіли, що в Одесі загасили пожежі після тієї ворожої масованої дронової атаки.