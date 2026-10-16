ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Во Львове раздались взрывы во время воздушной тревоги

09:24 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Во Львове раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: во Львове слышали взрыв (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Во Львове во время воздушной тревоги раздался сильный взрыв. До этого сообщали о приближении реактивного дрона к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Максима Козицкого, начальника Львовской ОВА.

"На Львов", - предупреждали о приближении реактивного дрона Воздушные Силы.

Козицкий писал, что жителям Львова и населённых пунктов рядом советуют находиться в укрытии.

"Высокая угроза", - писал он.

После этого в местных группах жители сообщали, что слышали сильнейший взрыв.

Обновлено. "Во время предыдущей воздушной тревоги наша ПВО подбила на подлете во Львов вражеский боевой беспилотник. Сейчас снова продолжается тревога. Не игнорируйте. Беспилотник двигается по похожей траектории. Сейчас возле Буска", - добавил Козицкий в 09:34.

Напомним, ранее мы писали, что во время ударов по Чорткову Тернопольской области было полностью уничтожено иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет.

Враг еще со вчерашнего утра не прекращает атаки по западу Украины - под ударами оказались Тернопольщина, Волынь, Ровенщина и другие города региона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов Взрыв
Новости
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света
Аналитика
"Когда впервые встал на протез, боль прошла": как в Украине восстанавливаются после ампутации
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Когда впервые встал на протез, боль прошла": как в Украине восстанавливаются после ампутации