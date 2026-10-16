Во Львове раздались взрывы во время воздушной тревоги

Во Львове во время воздушной тревоги раздался сильный взрыв. До этого сообщали о приближении реактивного дрона к городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Максима Козицкого , начальника Львовской ОВА.

Обновлено. "Во время предыдущей воздушной тревоги наша ПВО подбила на подлете во Львов вражеский боевой беспилотник. Сейчас снова продолжается тревога. Не игнорируйте. Беспилотник двигается по похожей траектории. Сейчас возле Буска", - добавил Козицкий в 09:34.

После этого в местных группах жители сообщали, что слышали сильнейший взрыв.

Козицкий писал, что жителям Львова и населённых пунктов рядом советуют находиться в укрытии.

Напомним, ранее мы писали, что во время ударов по Чорткову Тернопольской области было полностью уничтожено иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет.

Враг еще со вчерашнего утра не прекращает атаки по западу Украины - под ударами оказались Тернопольщина, Волынь, Ровенщина и другие города региона.