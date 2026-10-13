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Львов атаковал реактивный дрон, в городе прозвучали взрывы

15:38 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
Львов атаковал реактивный дрон, в городе прозвучали взрывы Иллюстративное фото: во Львове прозвучали взрывы (Getty Images)
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Российские оккупанты сегодня, 13 октября, запустили по Львову реактивный беспилотник. Там прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Воздушные силы в 15:24 предупредили, что над городом зафиксировали реактивный беспилотник.

При этом Козицкий предупредил, что во Львовской области работает противовоздушная оборона. Также он призвал гражданских не снимать работу ПВО.

Местные жители на фоне атаки услышали взрывы. По состоянию на сейчас неизвестно, удалось ли украинским защитникам сбить беспилотник.

Обновлено 15:48

Козицкий уточнил, что во время воздушной тревоги в селе Малехов упал подбитый вражеский беспилотник. Повреждены частные дома.

Также уже известно об 1 пострадавшем из-за атаки россиян.

Второй удар за день

Напомним, сегодня, 13 октября, утром российские оккупанты уже пытались атаковать Львов.

Рано утром местные жители услышали взрывы. На этом фоне мэр Андрей Садовый призвал людей пройти в укрытия.

Позже стало известно, что реактивные беспилотники упали во Львовской области. В результате атаки там сгорел частный дом.

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