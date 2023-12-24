Россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба в Черниговской области (фото)

Российская армия атаковала мирное население при раздаче хлеба на пограничные в Черниговской области. Осколки повредили машину с хлебом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, атака произошла в одном из пограничных сел Новгород-Северского района.

"Мирным людям раздавали хлеб в центре села и в это время оккупанты совершили циничную атаку из дрона. К счастью, люди не пострадали. Осколками посекло легковой автомобиль с хлебом", - говорится в сообщении.

Последствия вражеских атак задокументировали полицейские. Следователи уже начали уголовное производство по ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).

"Враг продолжает коварно обстреливать мирное население пограничной зоны. Поэтому полиция призывает людей эвакуироваться в более безопасные общины вглубь области", - добавляют в сообщении.

Фото: россияне атаковали с дрона людей во время раздачи хлеба в Черниговской области (t.me/UA_National_Police)

Обстрелы Украины этой ночью

Напомним, что этой ночью силы ПВО сбили 14 из 15, запущенных врагом "Шахедов". Дроны уничтожили в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Также под массированный российский обстрел попал центр Херсона. Известно о погибших и около десятка пострадавших.

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