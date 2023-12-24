Ночной обстрел Херсона. Число пострадавших и погибших возросло, начато расследование
В ночь на 24 декабря российские террористы массированно обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
Начато расследование
"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - пишет пресс-служба.
Пострадавшие и погибшие
В результате попадания снаряда в жилой дом погибли пожилые супруги. Также спасатели деблокировали тело еще одного мужчины в другом здании.
Тело еще одной жертвы было деблокировано после попадания вражеского снаряда в многоэтажку.
"Пока известно, что ранения получили девять горожан, среди них 15-летний ребенок", - пишет прокуратура.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, среди пострадавших также 54-летний херсонец, получивший контузию и ранение ноги. Он отказался от госпитализации.
Во время обстрелов были повреждены:
- частные и многоквартирные дома;
- учебное и медицинское учреждение;
- объекты критической инфраструктуры;
- автотранспорт.
Фото: Ночной обстрел Херсона. Число пострадавших и погибших возросло, начато расследование (t.me/dsns_telegram/23887)
Ситуация в Херсонской области
После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
По словам Прокудина, за прошедшие сутки, 23 декабря, враг совершил 88 обстрелов по территории региона, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. По Херсону прилетел 71 снаряд.
Террористы попали:
- в жилые кварталы населенных пунктов области;
- медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 9 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - рассказал глава ОГА.
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