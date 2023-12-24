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В Воздушных силах рассказали, где сбивали "Шахеды" врага этой ночью

Воскресенье 24 декабря 2023 07:42
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В Воздушных силах рассказали, где сбивали "Шахеды" врага этой ночью Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитых ночью 24 декабря вражеские "Шахеды" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

При отражении воздушной атаки российских захватчиков с применением ударных дронов типа "Шахед" по Украине этой ночью силы и средства ПВО ВСУ работали в пяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Военные отметили, что в ночь на 24 декабря оккупанты атаковали 15 "Шахедами", которые запускали из района Приморско-Ахтарск (РФ).

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 14 "шахедов" в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей", - говорится в публикации.

В Воздушных силах рассказали, где сбивали &quot;Шахеды&quot; врага этой ночью

Как уточнил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram утром, в ночь на 24 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре "Шахеда".

Заметим, что в утренней сводке Генерального штаба сегодня сообщалось, что оккупанты в ночь на 24 декабря запустили 16 "Шахедов", и из них было сбито 15 дронов-камикадзе.

Атаки "Шахедов" по Украине

Российские захватчики регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по населенным пунктам Украины.

Так, после полуночи в Хмельницкой ОВА рассказали о работе систем ПВО из-за вражеских ударных БПЛА, которые были зафиксированы в регионе. Кроме того, вечером 23 декабря в Запорожье прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ тогда сообщали о движении вражеских беспилотников в сторону области.

Также в субботу россияне для ударов по Днепропетровской области применили 9 дронов-камикадзе и выпустили около полутора десятков артиллерийских снарядов.

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