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Росіяни атакували з дрона людей під час роздачі хліба в Чернігівській області (фото)

Чернігівська область , Неділя 24 грудня 2023 11:39
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Росіяни атакували з дрона людей під час роздачі хліба в Чернігівській області (фото) Фото: росіяни атакували з дрона людей під час роздачі хліба в Чернігівській області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія атакувала мирне населення під час роздачі хліба на прикордонні в Чернігівській області. Осколками посіло автівку з хлібом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За даними правоохоронців, атака сталася в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

"Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона. На щастя, люди не постраждали. Осколками посіло легковий автомобіль з хлібом", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ворожих атак задокументували поліцейські. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

"Ворог продовжує підступно обстрілювати мирне населення прикордоння. Тож поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області", - додають в повідомленні.

Фото: росіяни атакували з дрона людей під час роздачі хліба в Чернігівській області (t.me/UA_National_Police)

Обстріли України цієї ночі

Нагадаємо, що цієї ночі сили ППО збили 14 із 15, запущених ворогом "Шахедів". Дрони знищили у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Також під масований російський обстріл потрапив центр Херсона. Відомо про загиблих та майже десяток потерпілих.

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