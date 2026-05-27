Россияне атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине, есть пострадавшие
В Харьковской области российские оккупанты дроном атаковали бригаду энергетиков. Пострадали двое работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
"На Харьковщине во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под обстрел вражеского дрона", - сообщили в Минэнерго.
В результате российской атаки двое работников получили ранения.
Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь.
Обстрелы Украины
Напомним, россияне устроили новую воздушную атаку на Украину в ночь на 27 мая. Враг выпустил 163 беспилотника, среди которых были и реактивные.
Силы ПВО сбили 150 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на четырех локациях.
В частности, сегодня ночью под массированным ударом вражеских беспилотников оказался Чернигов, в городе прозвучало около 15 взрывов. В результате атаки было повреждено местное предприятие.
Также в ночь на 27 мая армия РФ почти 20 раз атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Применяла беспилотники, артиллерией и авиабомбы. Шесть человек получили ранения, произошел пожар, изуродованные машины.