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Росіяни атакували багатоповерхівку в Сумській області: є жертви та поранені

Сумська область, Неділя 25 серпня 2024 18:19
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Росіяни атакували багатоповерхівку в Сумській області: є жертви та поранені Фото: росіяни обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 25 серпня, вчергове обстріляли Сумську область. В результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вдень, 25 серпня ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району. Зафіксовано три вибухи, - повідомили в адміністрації.

В результаті атаки ворога було пошкоджено багатоквартирний будинок.

"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що вчора ввечері 24 серпня місцева влада Сумської області повідомила, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В обласному центрі були виявлені уламки ворожої ракети.

Пізніше Сумська ОВА уточнила, що було два влучання по приватному сектору у місті. Внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення.

Сьогодні зранку Сумська ОВА повідомила, що в результаті вчорашньої атаки загинула людина.

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