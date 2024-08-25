Росіяни атакували багатоповерхівку в Сумській області: є жертви та поранені
Російські військові сьогодні, 25 серпня, вчергове обстріляли Сумську область. В результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні вдень, 25 серпня ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району. Зафіксовано три вибухи, - повідомили в адміністрації.
В результаті атаки ворога було пошкоджено багатоквартирний будинок.
"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.
Обстріли Сумської області
Нагадаємо, що вчора ввечері 24 серпня місцева влада Сумської області повідомила, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В обласному центрі були виявлені уламки ворожої ракети.
Пізніше Сумська ОВА уточнила, що було два влучання по приватному сектору у місті. Внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення.
Сьогодні зранку Сумська ОВА повідомила, що в результаті вчорашньої атаки загинула людина.
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