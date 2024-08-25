Росіяни атакували багатоповерхівку в Сумській області: є жертви та поранені

Російські військові сьогодні, 25 серпня, вчергове обстріляли Сумську область. В результаті атаки пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.

В результаті атаки ворога було пошкоджено багатоквартирний будинок.

"Сьогодні вдень, 25 серпня ворог здійснив авіаудар по Свеській громаді Шосткинського району. Зафіксовано три вибухи, - повідомили в адміністрації.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що вчора ввечері 24 серпня місцева влада Сумської області повідомила, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В обласному центрі були виявлені уламки ворожої ракети.

Пізніше Сумська ОВА уточнила, що було два влучання по приватному сектору у місті. Внаслідок ворожої атаки семеро людей отримали поранення.

Сьогодні зранку Сумська ОВА повідомила, що в результаті вчорашньої атаки загинула людина.

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