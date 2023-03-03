Россияне из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области: есть погибший
В пятницу, 3 марта, российские военные из артиллерии и РСЗО обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Вражеские войска в очередной раз обстреляли пограничные Сумской области по артиллерии и РСЗО", - говорится в сообщении.
- С 12:50 до 13:05 сообщили о 20 "приходах", вероятно, из РСЗО, в районе населенного пункта Уланово;
- С 13:35 до 14:00 сообщили о 8 "приходах", вероятно, из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Кучеровка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Офис генерального прокурора сообщил, что утром военные страны-агрессора с территории РФ обстреляли с.Стариковое Шосткинского района.
"В результате вражеской атаки от осколочного ранения погиб 73-летний мужчина, находившийся на огороде вблизи собственного дома", - заявили правоохранители.
Напомним, что в четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 "прилетов".
Российские войска 1 марта обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.