Минометы, артиллерия, САУ и РСЗО. Оккупанты совершили более 170 обстрелов Сумской области
Фото: Оккупанты совершили более 170 обстрелов Сумской области (Getty Images)
В четверг, 2 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего было зафиксировано 177 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"В течение дня россияне осуществили обстрелы 10 территориальных громад области. Было зафиксировано 177 "прилетов" - из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО. Есть разрушения", - говорится в сообщении.
Так, оккупанты обстреляли:
- Середино-Будскую общину из миномета. Было девять "прилетов". В селе Рожковичи в результате обстрела повреждены два частных дома;
- Эсманскую общину из ствольной артиллерии. Зафиксировано четыре "прилета", в результате чего повреждены ЛЭП и частные дома в селе Студенок. Также в селе Уланово в результате обстрела РСЗО произошло возгорание жилого дома;
- Хотинскую общину из САУ. В результате четырех "прилетов" повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в селе Кондратовка;
- Зноб-Новгородскую общину из ствольной артиллерии (10 "прилетов"). Вблизи села Нововасильевка повреждена высоковольтная линия из-за обстрелов;
- Новослободскую общину ствольной артиллерии. В результате обстрела в селе Бояро-Лежачи (7 "прилетов") повреждены три частных дома.
Напомним, российские войска 1 марта обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.
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