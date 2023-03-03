ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області: є загиблий

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 03 березня 2023 16:51
Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області: є загиблий Фото: Росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 3 березня, російські військові з артилерії та РСЗВ обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Ворожі війська вчергове обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та РСЗВ", - йдеться у повідомленні.

  • З 12:50 до 13:05 повідомили про 20 "приходів", ймовірно, з РСЗВ, в районі населеного пункту Уланове;
  • З 13:35 до 14:00 повідомили про 8 "приходів", ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кучерівка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Офіс генерального прокурора повідомив, що вранці військові країни-агресора з території РФ обстріляли с.Старикове Шосткинського району.

"Внаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього було зафіксовано 177 "прильотів".

Російські війська 1 березня обстріляли з використанням артилерії Сумський район та пошкодили лінію електропередач.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін