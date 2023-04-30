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Россияне из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область: попали в жилой дом

Фото: оккупанты обстреляли приграничье Сумской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В воскресенье, 30 апреля, российские военные обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак пострадал частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".

По состоянию на 22:00 российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской области из разных видов вооружения:

С 21:25 до 21:35 зафиксировано 3 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Зноб-Новгородское. В результате обстрела пострадал частный дом.

С 21:30 до 21:32 зафиксировано 2 "прихода", вероятно миномет 120 мм, в районе н.п. Середина-Буда.

С 21:35 до 21:40 зафиксировано 3 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Ромашково.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в командовании.

Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли три общины Сумской области. Всего зафиксировали 50 "прилетов".

Напомним, в Днепропетровской области, 30 апреля, во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва.

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Сумская областьВойна России против Украины