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Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область: влучили в житловий будинок

Фото: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У неділю, 30 квітня, російські військові обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак постраждав приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

Станом на 22:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння:

З 21:25 до 21:35 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Зноб-Новгородське. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок.

З 21:30 до 21:32 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно міномет 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда.

З 21:35 до 21:40 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ромашкове.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили у командуванні.

Раніше ми повідомляли, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього зафіксували 50 "прильотів".

Нагадаємо, в Дніпропетровській області, 30 квітня, під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху.

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Сумська областьВійна Росії проти України