Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область: влучили в житловий будинок

У неділю, 30 квітня, російські військові обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожих атак постраждав приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".
Станом на 22:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння:
З 21:25 до 21:35 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Зноб-Новгородське. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок.
З 21:30 до 21:32 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно міномет 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда.
З 21:35 до 21:40 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ромашкове.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили у командуванні.
Раніше ми повідомляли, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього зафіксували 50 "прильотів".
Нагадаємо, в Дніпропетровській області, 30 квітня, під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.