В Днепропетровской области слышали взрыв во время тревоги
Сегодня, 30 апреля, в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Обновлено 22:20. Местные Telegram-каналы сообщили, что в области слышали повторные взрывы.
Местные жители сообщают, что в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.
К моменту взрыва в области была объявлена воздушная тревога.
В то же время, Telegram-канал Павлоградского исполкома призвал жителей находиться в укрытиях.
"Находитесь в безопасных местах. Просим не выкладывать фото, сообщения. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате атаки есть жертвы и повреждения инфраструктуры.
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