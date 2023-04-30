ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской области слышали взрыв во время тревоги

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 30 апреля 2023 22:06
В Днепропетровской области слышали взрыв во время тревоги Фото: в Днепропетровской области слышали взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 22:20. Местные Telegram-каналы сообщили, что в области слышали повторные взрывы.

Местные жители сообщают, что в Днепропетровской области был слышен звук взрыва.

К моменту взрыва в области была объявлена воздушная тревога.

В то же время, Telegram-канал Павлоградского исполкома призвал жителей находиться в укрытиях.

"Находитесь в безопасных местах. Просим не выкладывать фото, сообщения. Ждем официальную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате атаки есть жертвы и повреждения инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием