Оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли Сумскую область
Россияне в течение дня совершили семь обстрелов приграничных громад Сумской области с использованием гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В Середино-Будской громаде на одно из пограничных сел враг выпустил 15 мин, обошлось без разрушений.
Зноб-Новгородская громада подверглась обстрелам четыре раза. В 13 часов российские военные ударили из "Градов". Всего зафиксировано 10 "прилетов" по одному из сел и столько же по другому.
Впоследствии почти одновременно были еще минометные и артиллерийские обстрелы. Всего прозвучало 11 взрывов. К счастью, обошлось без последствий.
В Эсманьской громаде почти в 17:00 россияне обстреляли пограничное село из артиллерии, всего обнаружено 12 "прилетов". По предварительным данным, без разрушений.
На данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня, 17 ноября, российские войска обстреляли Днепр. Зафиксировано несколько попаданий в инфраструктурные объекты, более 20 пострадавших.
Также ранее мы писали, что российские кафиры осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.
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