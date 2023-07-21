Оккупанты 29 раз за день обстреляли приграничье Сумской области
Войска РФ снова вели огонь по приграничным районам Сумской области, применяя для нанесения ударов 21 июля артиллерию и авиацию. В течение дня противником было совершено 29 обстрелов по 7 территориальным общинам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что всего был зафиксирован 161 взрыв, а атакам подвергались Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины Сумской области.
Данные об обстрелах:
- По территории Новослободской общины был совершен артобстрел (4 взрыва).
- В Середино-Будской общине зафиксировано 5 взрывов АГС.
- Войска РФ обстреливали территорию Эсманской общины из артиллерии (12 взрывов) и АГС (5 взрывов). Кроме того, с вражеского вертолета был осуществлен пуск 2-х неуправляемых ракет типа "НАР" (2 взрыва). Также оккупанты для обстрелов применяли минометы (31 взрыв).
- На территорию Краснопольской общины противник сбросил 43 мины.
- Российские войска обстреливали Белопольскую общину из минометов (22 взрыва).
- По территории Шалыгинской общины противник бил из АГС (5 взрывов).
- На территории Великописаревской общины было зафиксировано 30 взрывов из минометов, а также обстрел из СПГ-9 (2 взрыва).
Как сообщили в ОВА, предварительно в результате вражеских обстрелов обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.
Обстрелы войсками РФ Сумской области
Российские оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области практически ежедневно, применяя различное вооружение. Кроме того, под атаки попадает и областной центр.
Так, в ночь на 20 июля войска РФ атаковали Сумы ударными беспилотниками "Шахед".
17 июля в Сумской области в результате вражеского обстрела погибли два человека. В тот же день россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.
Напомним также, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.
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