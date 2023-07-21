Оккупанты 29 раз за день обстреляли приграничье Сумской области

Войска РФ снова вели огонь по приграничным районам Сумской области, применяя для нанесения ударов 21 июля артиллерию и авиацию. В течение дня противником было совершено 29 обстрелов по 7 территориальным общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего был зафиксирован 161 взрыв, а атакам подвергались Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины Сумской области.

Данные об обстрелах:

По территории Новослободской общины был совершен артобстрел (4 взрыва).

В Середино-Будской общине зафиксировано 5 взрывов АГС.

Войска РФ обстреливали территорию Эсманской общины из артиллерии (12 взрывов) и АГС (5 взрывов). Кроме того, с вражеского вертолета был осуществлен пуск 2-х неуправляемых ракет типа "НАР" (2 взрыва). Также оккупанты для обстрелов применяли минометы (31 взрыв).

На территорию Краснопольской общины противник сбросил 43 мины.

Российские войска обстреливали Белопольскую общину из минометов (22 взрыва).

По территории Шалыгинской общины противник бил из АГС (5 взрывов).

На территории Великописаревской общины было зафиксировано 30 взрывов из минометов, а также обстрел из СПГ-9 (2 взрыва).

Как сообщили в ОВА, предварительно в результате вражеских обстрелов обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

Обстрелы войсками РФ Сумской области

Российские оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области практически ежедневно, применяя различное вооружение. Кроме того, под атаки попадает и областной центр.

Так, в ночь на 20 июля войска РФ атаковали Сумы ударными беспилотниками "Шахед".

17 июля в Сумской области в результате вражеского обстрела погибли два человека. В тот же день россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.

Напомним также, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.