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Оккупанты 29 раз за день обстреляли приграничье Сумской области

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Пятница 21 июля 2023 23:36
Оккупанты 29 раз за день обстреляли приграничье Сумской области Фото: российские военные обстреливали приграничные районы Сумской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ снова вели огонь по приграничным районам Сумской области, применяя для нанесения ударов 21 июля артиллерию и авиацию. В течение дня противником было совершено 29 обстрелов по 7 территориальным общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего был зафиксирован 161 взрыв, а атакам подвергались Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская общины Сумской области.

Данные об обстрелах:

  • По территории Новослободской общины был совершен артобстрел (4 взрыва).
  • В Середино-Будской общине зафиксировано 5 взрывов АГС.
  • Войска РФ обстреливали территорию Эсманской общины из артиллерии (12 взрывов) и АГС (5 взрывов). Кроме того, с вражеского вертолета был осуществлен пуск 2-х неуправляемых ракет типа "НАР" (2 взрыва). Также оккупанты для обстрелов применяли минометы (31 взрыв).
  • На территорию Краснопольской общины противник сбросил 43 мины.
  • Российские войска обстреливали Белопольскую общину из минометов (22 взрыва).
  • По территории Шалыгинской общины противник бил из АГС (5 взрывов).
  • На территории Великописаревской общины было зафиксировано 30 взрывов из минометов, а также обстрел из СПГ-9 (2 взрыва).

Как сообщили в ОВА, предварительно в результате вражеских обстрелов обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

Обстрелы войсками РФ Сумской области

Российские оккупанты обстреливают приграничные районы Сумской области практически ежедневно, применяя различное вооружение. Кроме того, под атаки попадает и областной центр.

Так, в ночь на 20 июля войска РФ атаковали Сумы ударными беспилотниками "Шахед".

17 июля в Сумской области в результате вражеского обстрела погибли два человека. В тот же день россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.

Напомним также, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.

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