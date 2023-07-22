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Оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на Сумскую область: есть раненые

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Сумская область, Суббота 22 июля 2023 17:28
Оккупанты с помощью дрона сбросили взрывчатку на Сумскую область: есть раненые Фото: оккупанты сбросили взрывчатку на Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сбросили взрывное устройство в центр города Середина-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня, 22 июля, около 14:30 враг с помощью дрона сбросил взрывное устройство на гражданские объекты в центре города Середина-Буда.

В результате атаки врага получили ранения двое мужчин, которые находились у входа в пункт несокрушимости. Один из пострадавших как раз обеспечивал доступ лиц к укрытию, а другой проезжал мимо на велосипеде.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями полиции, в дальнейшем материалы будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Напомним, сегодня российские военные также нанесли удар по Харьковской области. В результате обстрела получил ранение мужчина.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что часть Сумской области в первый месяц полномасштабной войны была захвачена русскими войсками. После освобождения территории оккупанты продолжают обстреливать регион с территории РФ.

Россияне применяют против мирного населения артиллерию, дроны и минометы. Почти каждый день оккупанты атакуют приграничные территории Сумской области.

Как сообщалось ранее, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

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