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В Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику

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Луганская область, Суббота 07 января 2023 17:15
В Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику Фото: в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 6 января, недалеко от города Счастье Луганской области партизаны взорвали железнодорожное полотно, которым российские войска перевозили свою технику и личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск - с. Лантратовка", - написал Гайдай.

По его словам, указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК. Кроме того, в обратном направлении оккупанты вывозят по этому пути украинское зерна на территорию РФ.

Отмечено, что в своих СМИ россияне сами признаются, что только из Старобельского элеватора украли более 1000 тонн зерна.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в Красноярске.

Также ранее мы писали, что "неизвестные партизаны" в Ростовской области взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.

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