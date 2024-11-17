Россияне активно пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях, - Генштаб
С начала суток 17 ноября на были зафиксировано 134 боевых столкновений. Армия РФ продолжает попытки прорвать оборону защитников на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один массированный ракетно-авиационный удар с применением 130 ракет, 61 авиационный удар с применением 98 КАБ, более 700 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех с половиной тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении произошли десять боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак отражены в районе Старицы, четыре - вблизи Волчанска, одну атаку отбили наши защитники в районе населенного пункта Высокая Яруга, противник успеха не имел.
На Купянском направлении враг 10 раз пытался подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боестолкновение у Загрызово продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении за день враг семь раз пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Войска агрессора были остановлены на Лиманском направлении, враг пытался продвинуться в направлениях Твердохлебово, Грековки, Тернов и Чернещины.
На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявляли в районе населенного пункта Белая Гора, противник, получив жесткий отпор, отошел.
На Торецком направлении с начала суток враг дважды пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.
На Покровском направлении противник не оставляет активных попыток подвинуть позиции наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка и Петровка. В целом 23 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 251 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два танка, 10 единиц мототехники. Кроме того, два танка, один БМП, один автомобиль и одна артиллерийская система были повреждены.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.
На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 128 человек. Также уничтожены два танка, одну БМП, две единицы автомобильной техники, два мотоцикла и один миномет противника, кроме этого повреждена одна вражеская БМП и одна артиллерийская система.
На Времовском направлении произошли четыре боестолкновения в районах Трудового и Раздоловки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении одну бесполезную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.
В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация РФ в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по собственной территории. В настоящее время известно о 24 авиационных ударах с применением 37 КАБ.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Массированная воздушная атака
Прошлой ночью российские террористы осуществили масштабную комбинированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Сначала области масштабно атаковали ударные дроны-камикадзе типа "Шахед".
Ближе к утру агрессор выпустил ракеты по нашей стране со стратегической авиации, с носителей "Калибров" в Черном море и с территории Крыма.
По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны сбили 144 воздушных целей.
Вечером отдельные американские СМИ сообщили, что президент Джо Байден якобы разрешил украинской армии атаковать баллистическими ракетами ATACMS цели на территории России.
Европейские СМИ сообщили, что аналогичное разрешение на удары по территории РФ крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP якобы дали Великобритания и Франция.
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