Россияне активно пытаются прорвать оборону ВСУ на двух направлениях, - Генштаб

С начала суток 17 ноября на были зафиксировано 134 боевых столкновений. Армия РФ продолжает попытки прорвать оборону защитников на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один массированный ракетно-авиационный удар с применением 130 ракет, 61 авиационный удар с применением 98 КАБ, более 700 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех с половиной тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошли десять боевых столкновений с российскими захватчиками. Пять атак отражены в районе Старицы, четыре - вблизи Волчанска, одну атаку отбили наши защитники в районе населенного пункта Высокая Яруга, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг 10 раз пытался подвинуть наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Кругляковки и Колесниковки. Одно боестолкновение у Загрызово продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за день враг семь раз пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Войска агрессора были остановлены на Лиманском направлении, враг пытался продвинуться в направлениях Твердохлебово, Грековки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение. Активность оккупантов проявляли в районе населенного пункта Белая Гора, противник, получив жесткий отпор, отошел.

На Торецком направлении с начала суток враг дважды пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.

На Покровском направлении противник не оставляет активных попыток подвинуть позиции наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка и Петровка. В целом 23 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 251 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два танка, 10 единиц мототехники. Кроме того, два танка, один БМП, один автомобиль и одна артиллерийская система были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак противника. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 128 человек. Также уничтожены два танка, одну БМП, две единицы автомобильной техники, два мотоцикла и один миномет противника, кроме этого повреждена одна вражеская БМП и одна артиллерийская система.

На Времовском направлении произошли четыре боестолкновения в районах Трудового и Раздоловки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении одну бесполезную атаку врага отбили наши защитники в течение дня вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины четыре раза отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация РФ в дальнейшем наносит удары управляемыми авиационными бомбами по собственной территории. В настоящее время известно о 24 авиационных ударах с применением 37 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.