Росіяни активно намагаються прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, - Генштаб

З початку доби 17 листопада на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Армія РФ продовжує спроби прорвати оборону захисників на Курахівському і Покровському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням 130 ракет, 61 авіаційного удару із застосуванням 98 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив більш як три з половиною тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири - біля Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій біля Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення біля Загризового триває дотепер.

На Лиманському напрямку за день ворог сім разів намагався витіснити наших захисників із займаних позицій. Війська агресора були зупинені на Лиманському напрямку, ворог намагався просунутися у напрямках Твердохлібового, Греківки, Тернів і Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявляли в районі населеного пункту Біла Гора, противник, отримавши жорстку відсіч, відійшов.

На Торецькому напрямку з початку доби ворог двічі намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Обидві атаки були успішно відбиті нашими захисниками.

На Покровському напрямку противник не полишає активних спроб посунути позиції наших захисників. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка. Загалом 23 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 251 особу вбитими та пораненими. Знищено два танки, 10 одиниць мототехніки. Окрім того, два танки, один БМП, один автомобіль та одна артилерійська система були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 35 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак противника. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 128 осіб. Також знищено два танки, одну БМП, дві одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли та один міномет противника, крім цього пошкоджено одну ворожу БМП та одну артилерійську систему.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Трудового і Роздолівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку одну марну атаку ворога відбили наші оборонці протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

У Курській області Сили оборони України продовжують операцію. Авіація РФ надалі завдає ударів керованими авіаційними бомбами по власній території. На даний час відомо про 24 авіаційні удари із застосуванням 37 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.