Россияне активизировали наступательные операции на фронте, - бригада "Рубеж"

Российские захватчики накопили огромные резервы и пытаются использовать летний период для максимального продвижения на фронте.
Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Владимир "Солнышко" Назаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы - Украина".
По его словам, противник пытается использовать летний период для того, чтобы максимально пытаться штурмовать и продвигаться.
"Враг накопил огромные резервы, и эти резервы регулярно пополняются... Он несет потери, но это не останавливает его, пополнение регулярно идет. То, что держит - это характер украинского войска и чрезвычайная смелость", - отметил Назаренко.
Он также добавил, что летний период выгоден захватчикам из-за благоприятных полетных возможностей для разного рода дронов.
Назаренко подчеркнул, что самое главное - не позволять оккупантам продвигаться по территории в летнее время, когда они используют растительность для маскировки.
Ситуация на фронте российско-украинской войны продолжает оставаться напряженной и сложной.
С начала суток 8 июля на фронте произошло около 150 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки российская армия потеряла 1070 солдат. Также были уничтожены более 40 артиллерийских систем, 172 дрона и 86 единиц вражеской автомобильной техники.
Добавим, что в ночь на 9 июля российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе.
Захватчики уже выпустили в направлении страны несколько ракет "Кинжал". Они двигались в сторону авиабаз Озерне в Житомирской области и Староконстантинова Хмельницкой области.
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