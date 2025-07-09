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Россияне активизировали наступательные операции на фронте, - бригада "Рубеж"

Фото: россияне накопили колоссальные резервы и пытаются продвигаться (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики накопили огромные резервы и пытаются использовать летний период для максимального продвижения на фронте.

Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Владимир "Солнышко" Назаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Мы - Украина".

По его словам, противник пытается использовать летний период для того, чтобы максимально пытаться штурмовать и продвигаться.

"Враг накопил огромные резервы, и эти резервы регулярно пополняются... Он несет потери, но это не останавливает его, пополнение регулярно идет. То, что держит - это характер украинского войска и чрезвычайная смелость", - отметил Назаренко.

Он также добавил, что летний период выгоден захватчикам из-за благоприятных полетных возможностей для разного рода дронов.

Назаренко подчеркнул, что самое главное - не позволять оккупантам продвигаться по территории в летнее время, когда они используют растительность для маскировки.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте российско-украинской войны продолжает оставаться напряженной и сложной.

С начала суток 8 июля на фронте произошло около 150 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки российская армия потеряла 1070 солдат. Также были уничтожены более 40 артиллерийских систем, 172 дрона и 86 единиц вражеской автомобильной техники.

Добавим, что в ночь на 9 июля российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе.

Захватчики уже выпустили в направлении страны несколько ракет "Кинжал". Они двигались в сторону авиабаз Озерне в Житомирской области и Староконстантинова Хмельницкой области.

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Война в Украине