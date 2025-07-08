ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Армия РФ потеряла за сутки 1070 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб

Вторник 08 июля 2025 07:55
UA EN RU
Армия РФ потеряла за сутки 1070 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб Фото: ВСУ уничтожили 1070 солдат РФ (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За последние сутки с 7 на 8 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1070 солдат и 41 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 028 610 (+1070) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 10 995 (0) единиц;
  • боевых бронированных машин - 22 967 (+4) единицы;
  • артиллерийских систем - 33 034 (+41) единицы;
  • РСЗО - 1 434 (+2) единицы;
  • средства ПВО - 1 192 (+0) единиці;
  • самолетов - 421 (+0) единица;
  • вертолетов - 340 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 230 (+172) единиц;
  • крылатых ракет - 3439 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок - 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 456 (+86) единиц;
  • специальной техники - 3927 (+0) единиц.
  • Армия РФ потеряла за сутки 1070 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия за прошедшие сутки, 7 июля, потеряла 1100 солдат. В частности Силы обороны поразили: три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и не только.

Согласно данным ISW, российские войска продвинулись на нескольких направлениях: на севере Сумской области и в районе Новопавловки, Торецка и Покровска.

Срочные и важные сообщения о войне Росси

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Получит ли Украина дополнительное вооружение от США: в Пентагоне дали ответ
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского