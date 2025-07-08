Армия РФ потеряла за сутки 1070 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб
Фото: ВСУ уничтожили 1070 солдат РФ (Getty Images)
За последние сутки с 7 на 8 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1070 солдат и 41 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 028 610 (+1070) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 995 (0) единиц;
- боевых бронированных машин - 22 967 (+4) единицы;
- артиллерийских систем - 33 034 (+41) единицы;
- РСЗО - 1 434 (+2) единицы;
- средства ПВО - 1 192 (+0) единиці;
- самолетов - 421 (+0) единица;
- вертолетов - 340 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 230 (+172) единиц;
- крылатых ракет - 3439 (+0) единиц;
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;
- подводных лодок - 1 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 456 (+86) единиц;
- специальной техники - 3927 (+0) единиц.
Ситуация на фронте
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия за прошедшие сутки, 7 июля, потеряла 1100 солдат. В частности Силы обороны поразили: три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и не только.
Согласно данным ISW, российские войска продвинулись на нескольких направлениях: на севере Сумской области и в районе Новопавловки, Торецка и Покровска.
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