Армия РФ потеряла за сутки 1070 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб

За последние сутки с 7 на 8 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1070 солдат и 41 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия за прошедшие сутки, 7 июля, потеряла 1100 солдат. В частности Силы обороны поразили: три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и не только.

Согласно данным ISW, российские войска продвинулись на нескольких направлениях: на севере Сумской области и в районе Новопавловки, Торецка и Покровска.

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