Росіяни активізували наступальні операції на фронті, - бригада "Рубіж"

Російські загарбники накопичили величезні резерви та намагаються використати літній період для максимального просування на фронті.
Про це заявив начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" Володимир "Сонечко" Назаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ми - Україна".
За його словами, противник намагається використати літній період для того, щоб максимально намагатися штурмувати й просуватися.
"Ворог накопичив величезні резерви, і ці резерви регулярно поповнюються… Він несе втрати, але це не зупиняє його, поповнення регулярно йде. Те, що тримає - це характер українського війська та надзвичайна сміливість", - зазначив Назаренко.
Він також додав, що літній період вигідний загарбникам через сприятливі польотні можливості для різного роду дронів.
Назаренко підкреслив, що найголовніше - не дозволяти окупантам просуватися територією у літній час, коли вони використовують рослинність для маскування.
Ситуація на фронті російсько-української війни продовжує залишатися напруженою і складною.
З початку доби 8 липня на фронті відбулося близько 150 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.
За минулу добу російська армія втратила 1070 солдатів. Також були знищені понад 40 артилерійських систем, 172 дрона і 86 одиниць ворожої автомобільної техніки.
Додамо, що в ніч на 9 липня російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе.
Загарбники уже випустили в напрямку країни кілька ракет "Кинджал". Вони рухалися вбік авіабаз Озерне в Житомирській області та Старокостянтинова Хмельницької області.
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