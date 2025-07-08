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Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери врага

Вторник 08 июля 2025 23:22
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Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери врага Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 8 июля произошло 148 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

С начала этих суток российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и осуществили 4126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, совершил 260 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 10 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Амбарного и Каменки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три попытки наступления в районах Загрызово и Голубовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григорьевка и в направлении Шандриголово. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районе Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили все три атаки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калиново.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Ореховое и в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, шесть боестолкновений не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 177 оккупантов, из которых 118 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один БТР, автомобиль, 13 единиц мототехники, пушку, 11 БпЛА, две окопные РЭБ, одну антенну управления БпЛА. Кроме того, поражены автомобиль, пять пушек и миномет российских захватчиков.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Свободное Поле и Новополье. Еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Плавни, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львове.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 028 610 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1070 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 4 боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 2 РСЗО, 172 дрона и другую технику врага.

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