Россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки, 20 апреля, россияне 63 раза обстреляли Херсонскую область. Два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Так, россияне выпустили 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Областной центр Херсона захватчики обстреляли 4 раза.

Напомним, в ночь на 21 апреля россияне обстреляли Харьков и Славянск .

Также враг пытался атаковать Киев, но 8 "шахедов" были сбиты на подлете в столицу.

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