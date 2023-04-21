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В Харькове раздались взрывы

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Пятница 21 апреля 2023 02:44
В Харькове раздались взрывы Фото: в Харькове раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 21 апреля в Харькове раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно - за пределами города", - пишет издание.

Отметим, что на 2:40 в области не была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ночью 21 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

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