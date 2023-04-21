В ночь на 21 апреля в Харькове раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно - за пределами города", - пишет издание. Отметим, что на 2:40 в области не была объявлена воздушная тревога.