В Харькове раздались взрывы
Фото: в Харькове раздались взрывы (GettyImages)
В ночь на 21 апреля в Харькове раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно - за пределами города", - пишет издание.
Отметим, что на 2:40 в области не была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ночью 21 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
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