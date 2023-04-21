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Ночная атака дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов"

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Пятница 21 апреля 2023 05:48
Ночная атака дронами: под Киевом сбили 8 "шахедов" Фото: под Киевом сбили 8 "шахедов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во время ночной атаки на Киев Силами обороны было обнаружено и сбито 8 БПЛА Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Там отметили, что после 25-дневного уюта Россия снова попыталась атаковать столицу.

"По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей", - заявили в КМВА.

Также сообщается, что жертв и разрушений предварительно нет.

Напомним, в ночь на 21 апреля на территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне запускали дроны в Киев.

Кроме того, взрывы раздавались в Харькове и Славянске.

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