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Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені

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П'ятниця 21 квітня 2023 07:44
Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені Фото: Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 20 квітня, росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Так, росіяни випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Обласний центр Херсон загарбники обстріляли 4 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 2 людини загинули, 3 - дістали поранення", - заявив Прокудін.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня росіяни обстріляли Харків та Слов'янськ.

Також ворог намагався атакувати Київ, але 8 "шахедів" було збито на підльоті до столиці.

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Херсон Війна Росії проти України
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