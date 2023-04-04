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Россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область: снаряд попал в жилой квартал

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Херсонская область, Вторник 04 апреля 2023 07:49
Россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область: снаряд попал в жилой квартал Фото: Оккупанты выпустили по Херсонской области 224 снаряда (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска за минувшие сутки произвели 61 обстрел Херсонской области, выпустив 224 снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты за минувшие сутки 4 раза обстреляли Херсон. 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения. Есть жертвы среди гражданского населения – 1 человек погиб.

С деоккупированной территории области эвакуировано 113 человек.

Ранее мы писали, россияне ночью, 4 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, под удар попало предприятие. Возник пожар.

Напомним, оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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