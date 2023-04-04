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Росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область: снаряд влучив у житловий квартал

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Херсонська область, Вівторок 04 квітня 2023 07:49
Росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область: снаряд влучив у житловий квартал Фото: Окупанти випустили по Херсонській області 224 снаряди (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили 61 обстріл Херсонської області, випустивши 224 снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти за минулу добу 4 рази обстріляли Херсон. 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу. Є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула.

З деокупованої території області евакуйовано 113 особи.

Раніше ми писали, росіяни вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе, під удар потрапило підприємство. Виникла пожежа.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Херсон Війна Росії проти України
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