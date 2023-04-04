Ночная атака дронов: под удар попало предприятие в Одесской области, возник пожар

Российские военные сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Всего оккупанты запустили в строну Украины 17 "шахедов". По словам Назарова, 13 были сбиты в небе Одесской области и один – в воздушном пространстве Николаевской.

К утру пожар силами сотрудников ГСЧС ликвидирован. Предварительно, в результате удара дронами-камикадзе обошлось без человеческих потерь.

Ранее мы писали, что сегодня ночью, 4 апреля, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

Также ранее сообщалось, что войска РФ сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Напомним, что в Одессе сегодня ночью, 4 апреля, прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога в городе была объявлена после происшествия.

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