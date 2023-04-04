Россия сосредоточилась на атаках по четырем направлениям, - Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили 69 атак окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.