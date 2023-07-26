ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 08:00
Россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие Фото: россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За минувшие сутки, 25 июля, россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область - два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Всего враг выпустил 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", - отметил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной Херсона россияне активно обстреливают ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.

Так, вчера российские войска обстреляли деревню в Дарьевской общине Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель.

Также сообщалось об обстреле Токаревки и Комышан - погибла одна женщина, другая получила ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
От Black Hornet до ракет. США выделили новый пакет военной помощи Украине
От Black Hornet до ракет. США выделили новый пакет военной помощи Украине
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов