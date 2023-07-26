Россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие

За минувшие сутки, 25 июля, россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область - два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Всего враг выпустил 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", - отметил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережной Херсона россияне активно обстреливают ее с другого берега Днепра, используя артиллерию и управляемые авиабомбы.

Так, вчера российские войска обстреляли деревню в Дарьевской общине Херсонского района. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель.

Также сообщалось об обстреле Токаревки и Комышан - погибла одна женщина, другая получила ранения.

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