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Росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі

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Середа 26 липня 2023 08:00
Росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі Фото: росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 25 липня, росіяни 55 разів обстріляли Херсонську область - двоє людей загинули, ще троє дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Всього ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни активно обстрілюють її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.

Так, вчора російські війська обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель.

Також повідомлялось про обстріл Токарівки та Комишан - загинула одна жінка, інша отримала поранення.

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Херсонська область Війна Росії проти України
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